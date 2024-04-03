Сильянова Васса (Василиса) Нестерова
Место рожденияс.Лычное Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Лычное Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Сильянов Василий Никитин
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Сильянов Василий Никитин
Смерть
Неизвестно