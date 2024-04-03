Сильянова Васса (Василиса) Нестерова 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сильянова Васса (Василиса) Нестерова

Место рождения

с.Лычное Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Лычное Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1801

Сын: Сильянов Карп Васильев

Отец ребёнка: Сильянов Василий Никитин

Рождение ребёнка
1804

Сын: Сильянов Абрам Васильев

Отец ребёнка: Сильянов Василий Никитин

Смерть
Неизвестно

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