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Федчишин Алексей Сергеевич

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Место рождения

Киркизская ССР

Дата рождения

16.10.1988

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1965 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1988

Отец: Федчишин Сергей Алекеевич

Мать: Федчишина Ира Виталиевна

Киркизская ССР
Рождение ребёнка
13.02.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федчишина Надежда Юрьевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.04.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федчишина Надежда Юрьевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федчишина Надежда Юрьевна

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