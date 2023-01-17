Федчишин Алексей Сергеевич
Место рожденияКиркизская ССР
Дата рождения16.10.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1988
Киркизская ССР
Рождение ребёнка
13.02.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федчишина Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
10.04.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федчишина Надежда Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно