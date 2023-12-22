Пышная (Калиш) Ольга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1908 ст.
Дата смерти19.05.1992
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1908 ст.
Отец: Калиш Степан Андронович
Мать: Калиш Лукерья
Рождение ребёнка
29.05.1929
Отец ребёнка: Пышный Федор Фомич
Рождение ребёнка
14.02.1932
Отец ребёнка: Пышный Федор Фомич
Рождение ребёнка
15.08.1935
Сын: Пышный Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Пышный Федор Фомич
Елизаветинка, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.12.1937
Дочь: Пышная Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Пышный Федор Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пышный Федор Фомич
Смерть
19.05.1992