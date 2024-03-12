Малыгина (Ионова) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Ионова) Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1967

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1967

Отец: Ионов Анатолий Иванович

Мать: Ионова Вера Федоровна

Рождение ребёнка
21.02.2003

Дочь: Малыгина Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Малыгин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малыгин Дмитрий Александрович

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