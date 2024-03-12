Малыгина (Ионова) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1967
Отец: Ионов Анатолий Иванович
Мать: Ионова Вера Федоровна
Рождение ребёнка
21.02.2003
Дочь: Малыгина Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Малыгин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малыгин Дмитрий Александрович