Лобанова (Сарыпова) Людмила Викторовна
Место рождения
Дата рождения05.06.1959
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1959
Рождение ребёнка
19.04.1981
Сын: Лобанов Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Лобанов Валерий Алексеевич
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1984
Сын: Лобанов Виталий Валерьевич
Отец ребёнка: Лобанов Валерий Алексеевич