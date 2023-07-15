Лобанова (Сарыпова) Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Сарыпова) Людмила Викторовна

Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

05.06.1959

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1959

Отец: Сарыпов Виктор Мхайлович

Мать: Сарыпова (Супранович) Вера Викентьевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.04.1981

Сын: Лобанов Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Лобанов Валерий Алексеевич

Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.05.1984

Сын: Лобанов Виталий Валерьевич

Отец ребёнка: Лобанов Валерий Алексеевич

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