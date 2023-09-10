Тихомиров юрий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1957
Сын: Тихомиров Юрий Геннадьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1957
Сын: Тихомиров Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: не указана