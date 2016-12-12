Чеснокова (Плеханова) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Плеханова) Татьяна Геннадьевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

26.01.1961

Дата смерти

12.12.2016

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1961

Отец: Плеханов Геннадий

Мать: ?

Россия
Рождение ребёнка
26.06.1980

Дочь: Газизьянова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Чесноков Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
02.12.1982

Сын: Чесноков Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Чесноков Виктор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Виктор Григорьевич

Смерть
12.12.2016
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