Чеснокова (Плеханова) Татьяна Геннадьевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения26.01.1961
Дата смерти12.12.2016
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1961
Отец: Плеханов Геннадий
Мать: ?
Россия
Рождение ребёнка
26.06.1980
Дочь: Газизьянова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Чесноков Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
02.12.1982
Сын: Чесноков Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Чесноков Виктор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.2016