Фадеев Анатолий Павлович
Место рождения
Дата рождения21.10.1950
Дата смерти21.04.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фадеева Ольга Михайловна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
21.04.2017
п.Уйма