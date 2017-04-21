Фадеев Анатолий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев Анатолий Павлович

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Место рождения

Строкинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.10.1950

Дата смерти

21.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Строкинская, Красноборский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
18.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фадеева Ольга Михайловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
21.04.2017
п.Уйма
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