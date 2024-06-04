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Домрачев Федор Спиридонов

Место рождения

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1847

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Домрачев Спиридон Афанасьев

Мать: Домрачева Екатерина (Дария) Андреева

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домрачева Екатерина Герасимова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Домрачева) Пелагия Федоровна

Мать ребёнка: Домрачева Екатерина Герасимова

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Домрачев Иван Федоров

Мать ребёнка: Домрачева Екатерина Герасимова

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Домрачев Нестор Федоров

Мать ребёнка: Домрачева Екатерина Герасимова

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Домрачев Иван (Мл.) Федоров

Мать ребёнка: Домрачева Екатерина Герасимова

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Домрачев Андрей Федоров

Мать ребёнка: Домрачева Екатерина Герасимова

Юберинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1847

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