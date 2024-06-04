Домрачев Федор Спиридонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Домрачева) Пелагия Федоровна
Мать ребёнка: Домрачева Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: Домрачева Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Домрачева Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Домрачев Иван (Мл.) Федоров
Мать ребёнка: Домрачева Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Домрачева Екатерина Герасимова
Смерть
После 1847