Беляев ВЛАДИМИР
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шельгорн ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
Мать ребёнка: Беляева АНАСТАСИЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Мать ребёнка: Беляева АНАСТАСИЯ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляев АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Мать ребёнка: Беляева АНАСТАСИЯ
Рождение ребёнка
?.01.1960
Дочь: Беляева СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Мать ребёнка: Беляева АНАСТАСИЯ
Рождение ребёнка
22.11.1960
Дочь: Кривошапко (Беляева) МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Мать ребёнка: Беляева АНАСТАСИЯ
Смерть
Неизвестно