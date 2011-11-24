Ларина (Радюк) Маргарита Валерьевна
Место рожденияАлматы Казахстан
Дата рождения19.08.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1972
Отец: Радюк Валерий Иванович
Мать: Радюк Надежда Николаевна
Алматы Казахстан
Образование
С 1979 по 1989
школа 68 Ташкент
среднее
Бракосочетание
1991
Муж: Ларин Александр
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
01.06.1992
Дочь: Новикова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Ларин Александр
Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
24.11.2011
Отец ребёнка: Ларин Александр
Ярославль Россия
Рождение ребёнка
24.11.2011
Сын: Ларин Леонид Александрович
Отец ребёнка: Ларин Александр
Ярославль Россия