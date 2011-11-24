Ларина (Радюк) Маргарита Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Радюк) Маргарита Валерьевна

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Место рождения

Алматы Казахстан

Дата рождения

19.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1972

Отец: Радюк Валерий Иванович

Мать: Радюк Надежда Николаевна

Алматы Казахстан
Образование
С 1979 по 1989
школа 68 Ташкент
среднее
Бракосочетание
1991

Муж: Ларин Александр

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
01.06.1992

Дочь: Новикова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Ларин Александр

Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
24.11.2011

Сын: Ларин Иван Александрович

Отец ребёнка: Ларин Александр

Ярославль Россия
Рождение ребёнка
24.11.2011

Сын: Ларин Леонид Александрович

Отец ребёнка: Ларин Александр

Ярославль Россия
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