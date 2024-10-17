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Параскева Михеева

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Михей Михайлов

Мать: Степанида Тимофеева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Титов

Рождение ребёнка
12.12.1806

Сын: Севостьян Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Титов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1808

Сын: Гавриил Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Титов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1811

Сын: Аврам Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Титов

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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