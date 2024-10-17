Параскева Михеева
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Михей Михайлов
Мать: Степанида Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Титов
Рождение ребёнка
12.12.1806
Сын: Севостьян Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Титов
Рождение ребёнка
21.03.1808
Сын: Гавриил Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Титов
Рождение ребёнка
17.08.1811
Сын: Аврам Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Титов
Смерть
Неизвестно