Терехов Онисим Иванович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Терехов Иван Петрович
Бракосочетание
24.10.1862
Рождение ребёнка
07.08.1865 ст.
Дочь: Марья Онисимовна
Мать ребёнка: Терехова Дарья Феодосиевна
Рождение ребёнка
15.02.1872
Мать ребёнка: Терехова Дарья Феодосиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терехов Степан Онисимович
Мать ребёнка: Терехова Дарья Феодосиевна
Смерть
Неизвестно