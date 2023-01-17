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Терехов Онисим Иванович

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Место рождения

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Терехов Иван Петрович

Мать: Терехова Татьяна Семеновна

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
24.10.1862

Жена: Терехова Дарья Феодосиевна

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.08.1865 ст.

Дочь: Марья Онисимовна

Мать ребёнка: Терехова Дарья Феодосиевна

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.02.1872

Сын: Терехов Федор Онисимович

Мать ребёнка: Терехова Дарья Феодосиевна

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терехов Степан Онисимович

Мать ребёнка: Терехова Дарья Феодосиевна

Великое Поле, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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