Господинов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1964
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1964
Отец: Господинов Александр Никитович
Мать: Господинова Нина
Рождение ребёнка
08.12.1986
Дочь: Мусьяченко Наталия Юрьевна
Мать ребёнка: Господинова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
18.07.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Господинова Надежда Васильевна