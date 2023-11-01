Господинов Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Господинов Юрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1986 г.р.
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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1964

Отец: Господинов Александр Никитович

Мать: Господинова Нина

Рождение ребёнка
08.12.1986

Дочь: Мусьяченко Наталия Юрьевна

Мать ребёнка: Господинова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
18.07.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Господинова Надежда Васильевна

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