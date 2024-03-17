Замякин Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замякин Владимир Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: Замякин Владимир Васильевич

Мать: Ашлапова Нина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Редькина Лариса Викторовна

Рождение ребёнка
2006

Сын: Замякин Глеб Владимирович

Мать ребёнка: Редькина Лариса Викторовна

Рождение ребёнка
2008

Дочь: Замякина Арина Владимировна

Мать ребёнка: Редькина Лариса Викторовна

Рождение ребёнка
2010

Сын: Замякин Демид Владимирович

Мать ребёнка: Редькина Лариса Викторовна

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