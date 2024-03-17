Замякин Владимир Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2006
Сын: Замякин Глеб Владимирович
Мать ребёнка: Редькина Лариса Викторовна
Рождение ребёнка
2008
Дочь: Замякина Арина Владимировна
Мать ребёнка: Редькина Лариса Викторовна
Рождение ребёнка
2010
Сын: Замякин Демид Владимирович
Мать ребёнка: Редькина Лариса Викторовна