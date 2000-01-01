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Коча Василий Семенович
Коча Василий Семенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Пол
Мужской
Отец
Коча Семен Степанович
1897 г.р.
Мать
Коча (Харьковская) Марфа Михайловна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Коча Семен Степанович
Мать:
Коча Марфа Михайловна
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