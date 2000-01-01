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Коча Василий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Коча Семен Степанович

Мать: Коча Марфа Михайловна

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