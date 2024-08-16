Рохлин Зотъ Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1868
Мать ребёнка: Рохлина (Овсянникова) Матрёна Никитична
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Рождение ребёнка
04.06.1970
Дочь: Рохлина Ирина Зотовна
Мать ребёнка: Рохлина (Овсянникова) Матрёна Никитична
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