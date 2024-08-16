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Рохлин Зотъ Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рохлина (Овсянникова) Матрёна Никитична

Рождение ребёнка
19.01.1868

Сын: Рохлин Максим Зотович

Мать ребёнка: Рохлина (Овсянникова) Матрёна Никитична

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Рождение ребёнка
04.06.1970

Дочь: Рохлина Ирина Зотовна

Мать ребёнка: Рохлина (Овсянникова) Матрёна Никитична

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