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Потапов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1928

Дата смерти

01.02.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1928

Отец: Потапов Иван Андреевич

Мать: Потапова (Долотова) Пелагея Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова (Мосолова) Александра Федоровна

Рождение ребёнка
14.08.1953

Дочь: Потапова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Потапова (Мосолова) Александра Федоровна

Рождение ребёнка
07.06.1963

Дочь: Воротилина (Потапова) Елена Павловна

Мать ребёнка: Потапова (Мосолова) Александра Федоровна

Смерть
01.02.2012

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