Потапов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1928
Дата смерти01.02.2012
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.08.1953
Дочь: Потапова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Потапова (Мосолова) Александра Федоровна
Рождение ребёнка
07.06.1963
Дочь: Воротилина (Потапова) Елена Павловна
Мать ребёнка: Потапова (Мосолова) Александра Федоровна
Смерть
01.02.2012