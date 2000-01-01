Мацкевич Антон Яковлевич
Место рожденияВидевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1837
Отец: Мацкевич Яков Иосифов
Мать: Мацкевич Гелена
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1864
Сын: Мацкевич Ипполит Антонович
Мать ребёнка: Мацкевич Екатерина Матвеевна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Мацкевич Екатерина Матвеевна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
03.10.1872
Дочь: Стефанида Антоновна
Мать ребёнка: Мацкевич Екатерина Матвеевна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
20.04.1874
Мать ребёнка: Мацкевич Екатерина Матвеевна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
20.12.1875
Дочь: Анна Антоновна
Мать ребёнка: Мацкевич Екатерина Матвеевна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
02.05.1884
Сын: Мацкевич Николай Антонович
Мать ребёнка: Мацкевич Екатерина Матвеевна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
10.03.1888
Сын: Мацкевич Константин Антонович
Мать ребёнка: Мацкевич Екатерина Матвеевна
Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно