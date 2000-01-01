Мацкевич Антон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мацкевич Антон Яковлевич

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Место рождения

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Мацкевич Яков Иосифов

Мать: Мацкевич Гелена

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1864

Сын: Мацкевич Ипполит Антонович

Мать ребёнка: Мацкевич Екатерина Матвеевна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
1865

Сын: Мацкевич Фома Антонович

Мать ребёнка: Мацкевич Екатерина Матвеевна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
03.10.1872

Дочь: Стефанида Антоновна

Мать ребёнка: Мацкевич Екатерина Матвеевна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
20.04.1874

Сын: Мацкевич Федор Антонович

Мать ребёнка: Мацкевич Екатерина Матвеевна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
20.12.1875

Дочь: Анна Антоновна

Мать ребёнка: Мацкевич Екатерина Матвеевна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
02.05.1884

Сын: Мацкевич Николай Антонович

Мать ребёнка: Мацкевич Екатерина Матвеевна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Рождение ребёнка
10.03.1888

Сын: Мацкевич Константин Антонович

Мать ребёнка: Мацкевич Екатерина Матвеевна

Видевщина, Красненский, Минская область, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мацкевич Екатерина Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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