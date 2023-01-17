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Емельян Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Около 1744 г.р.

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Около 1804 г.р.
Около 1808 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Василий Иванов

Мать: Акулина Фёдорова

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Мария Емельянова

Мать ребёнка: Марфа Денисова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Марина Емельянова

Мать ребёнка: Марфа Денисова

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Денисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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