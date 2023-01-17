Емельян Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Василий Иванов
Мать: Акулина Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Мария Емельянова
Мать ребёнка: Марфа Денисова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Марина Емельянова
Мать ребёнка: Марфа Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно