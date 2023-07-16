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Дудёнкова Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Дудёнков Матвей Филиппович

Мать: Дудёнкова (Ермолаева) Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Едыкина Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудёнков Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Аминникова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Кузнецова (Едыкина) Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Южная (Попова) Ирина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2012

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