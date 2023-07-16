Дудёнкова Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Едыкина Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудёнков Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Аминникова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Кузнецова (Едыкина) Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Южная (Попова) Ирина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2012