Мурзина (Качалова) Ксения Осипова
Место рожденияВерхотурский уезд Ирбитской слободы деревни Чусовой
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревни Чусовой
Рождение ребёнка
1754
Сын: Мурзин Иван Васильев
Отец ребёнка: Мурзин Василий Филипов
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Мурзин Василий Филипов
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Мурзин Василий Филипов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Мурзин Лука Васильев
Отец ребёнка: Мурзин Василий Филипов
Рождение ребёнка
1765
Сын: Мурзин Карп Васильев
Отец ребёнка: Мурзин Василий Филипов
Смерть
Неизвестно