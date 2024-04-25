Мурзина (Качалова) Ксения Осипова 1724 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Качалова) Ксения Осипова

Место рождения

Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревни Чусовой

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Ирбитской слободы деревни Чусовой
Рождение ребёнка
1754

Сын: Мурзин Иван Васильев

Отец ребёнка: Мурзин Василий Филипов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мурзин Семен Васильев

Отец ребёнка: Мурзин Василий Филипов

Рождение ребёнка
1758

Сын: Мурзин Федор Васильев

Отец ребёнка: Мурзин Василий Филипов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Мурзин Лука Васильев

Отец ребёнка: Мурзин Василий Филипов

Рождение ребёнка
1765

Сын: Мурзин Карп Васильев

Отец ребёнка: Мурзин Василий Филипов

Смерть
Неизвестно

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