Некрасов Филипп Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Некрасов Виктор Филиппович
Мать ребёнка: Некрасова Домника Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Сын: Некрасов Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Некрасова Домника Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Сын: Некрасов Хрисанф Филиппович
Мать ребёнка: Некрасова Домника Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Сын: Некрасов Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Некрасова Домника Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: (Некрасова) Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Некрасова Домника Васильевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Мать ребёнка: Некрасова Домника Васильевна
Смерть
Неизвестно