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Некрасов Филипп Андреевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: Некрасов Андрей Артамонович

Мать: Некрасова Феодосия Ивановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Домника Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Некрасов Виктор Филиппович

Мать ребёнка: Некрасова Домника Васильевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Сын: Некрасов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: Некрасова Домника Васильевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Некрасов Хрисанф Филиппович

Мать ребёнка: Некрасова Домника Васильевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Некрасов Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Некрасова Домника Васильевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: (Некрасова) Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Некрасова Домника Васильевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Некрасов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Некрасова Домника Васильевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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