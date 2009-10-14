Наскина (Раб) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.05.1951
Дата смерти14.10.2009
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Наскин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наскин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
23.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наскин Николай
Рождение ребёнка
25.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наскин Николай
Смерть
14.10.2009