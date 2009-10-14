Наскина (Раб) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наскина (Раб) Людмила Михайловна

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

04.05.1951

Дата смерти

14.10.2009

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

Дети

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Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наскин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Наскин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наскин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
23.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наскин Николай

Рождение ребёнка
25.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наскин Николай

Смерть
14.10.2009

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