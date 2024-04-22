Пашиничев Николай Давидович
Место рождения
Дата рождения28.11.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1850
Отец: Давид Григорьев
Мать: Пашиничева Анна Иванова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Пестерева Юлья Николаева
Мать ребёнка: Пашиничева Сиклития Александрова
Рождение ребёнка
23.09.1883
Сын: Пашиничев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Пашиничева Сиклития Александрова
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Пашиничев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Пашиничева Сиклития Александрова
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Пашиничев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Пашиничева Сиклития Александрова
Рождение ребёнка
11.05.1890
Сын: Пашиничев Федор Николаевич
Мать ребёнка: Пашиничева Сиклития Александрова
Рождение ребёнка
10.08.1895
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Пашиничева Сиклития Александрова
Рождение ребёнка
23.01.1898
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Пашиничева Сиклития Александрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно