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Пашиничев Николай Давидович

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

28.11.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1850

Отец: Давид Григорьев

Мать: Пашиничева Анна Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Пестерева Юлья Николаева

Мать ребёнка: Пашиничева Сиклития Александрова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
23.09.1883

Сын: Пашиничев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Пашиничева Сиклития Александрова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Пашиничев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Пашиничева Сиклития Александрова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Пашиничев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Пашиничева Сиклития Александрова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
11.05.1890

Сын: Пашиничев Федор Николаевич

Мать ребёнка: Пашиничева Сиклития Александрова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
10.08.1895

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Пашиничева Сиклития Александрова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Пашиничева Сиклития Александрова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашиничева Сиклития Александрова

Смерть
Неизвестно
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