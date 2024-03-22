Семен Ефимов
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти06.08.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Ефим Ананьин
Мать: Анисья Игнатьева
Бракосочетание
23.01.1799
Жена: Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
01.11.1805
Сын: Михаил Семенов
Мать ребёнка: Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
1809
Сын: Абрам Семенов
Мать ребёнка: Дарья Григорьева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Дарья Григорьева
Смерть
06.08.1833