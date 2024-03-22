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Семен Ефимов

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

06.08.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Ефим Ананьин

Мать: Анисья Игнатьева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1799

Жена: Дарья Григорьева

Рождение ребёнка
01.11.1805

Сын: Михаил Семенов

Мать ребёнка: Дарья Григорьева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Абрам Семенов

Мать ребёнка: Дарья Григорьева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Дарья Григорьева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.08.1833
Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
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