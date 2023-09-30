Муравьев Власий Христофорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Николай Власьевич
Мать ребёнка: Муравьева Офимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муравьева Офимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муравьев Тимофей Власьевич
Мать ребёнка: Муравьева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Муравьева Анна
Смерть
Неизвестно