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Муравьев Власий Христофорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Муравьев Христофор Семенович

Мать: Муравьева Феотинья Родионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Николай Власьевич

Мать ребёнка: Муравьева Офимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Офимья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муравьев Тимофей Власьевич

Мать ребёнка: Муравьева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Анна

Смерть
Неизвестно

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