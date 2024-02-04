Буторова Ксения Иполитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Проживала с мужем в Деревне Колесниковой (Батуринское Шадринского уезда)
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные ведомости Спасо-Преображенской церкви с.Батуринское Шадринского уезда за 1886-1890г
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Утусикова (Буторова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Буторов Петр Никитович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Буторов Петр Никитович
Смерть
Неизвестно