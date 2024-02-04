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Буторова Ксения Иполитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Проживала с мужем в Деревне Колесниковой (Батуринское Шадринского уезда)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторов Петр Никитович

Исповедные ведомости Спасо-Преображенской церкви с.Батуринское Шадринского уезда за 1886-1890г
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Утусикова (Буторова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Буторов Петр Никитович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Буторов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Буторов Петр Никитович

Смерть
Неизвестно

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