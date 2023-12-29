Кашаев Гаврила Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашаев Гаврила Евдокимов

Кашаев Гаврила Евдокимов

Место рождения

442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

03.03.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Кашаев Евдоким Александров

Мать: Кашаева Пелагея Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1826

Жена: Кашаева Гликерья Романовна

Рождение ребёнка
25.07.1829

Дочь: (Кашаева) Феврония Гаврилова

Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна

Рождение ребёнка
11.07.1831

Дочь: (Кашаева) Евфросиния Гаврилова

Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна

Рождение ребёнка
04.03.1833

Сын: Кашаев Герасим Гаврилов

Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна

Рождение ребёнка
26.10.1835

Сын: Кашаев Дмитрий Гаврилов

Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна

Рождение ребёнка
24.09.1840

Дочь: (Кашаева) Евфросинья Гаврилова

Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна

Рождение ребёнка
24.09.1840

Дочь: (Кашаева) Фекла Гаврилова

Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна

Рождение ребёнка
04.09.1842

Дочь: Акимова (Кашаева) Мария Гаврилова

Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна

Рождение ребёнка
04.09.1842

Дочь: (Кашаева) Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна

Смерть
03.03.1877

Мы используем куки для улучшения работы сайта.