Кашаев Гаврила Евдокимов
Место рождения442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти03.03.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1826
Рождение ребёнка
25.07.1829
Дочь: (Кашаева) Феврония Гаврилова
Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна
Рождение ребёнка
11.07.1831
Дочь: (Кашаева) Евфросиния Гаврилова
Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна
Рождение ребёнка
04.03.1833
Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна
Рождение ребёнка
26.10.1835
Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна
Рождение ребёнка
24.09.1840
Дочь: (Кашаева) Евфросинья Гаврилова
Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна
Рождение ребёнка
24.09.1840
Дочь: (Кашаева) Фекла Гаврилова
Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна
Рождение ребёнка
04.09.1842
Дочь: Акимова (Кашаева) Мария Гаврилова
Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна
Рождение ребёнка
04.09.1842
Дочь: (Кашаева) Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Кашаева Гликерья Романовна
Смерть
03.03.1877