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Скрыль Засим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрыль Иван Зосович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрыль Семен Зосович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрыль Кондрат Зосович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1881

Сын: Скрыль Федор Зосимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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