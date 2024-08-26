Гирфанов Мавжит Явдатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирфанов Ильдар Мавжитович
Мать ребёнка: Гирфанова Янылбика Хайретдинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мифтахова Эльвира Мавжитовна
Мать ребёнка: Гирфанова Янылбика Хайретдинова
Рождение ребёнка
12.06.1983
Дочь: Ягудина Алия Мавжитовна
Мать ребёнка: Гирфанова Янылбика Хайретдинова