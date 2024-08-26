Гирфанов Мавжит Явдатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирфанов Мавжит Явдатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирфанов Ильдар Мавжитович

Мать ребёнка: Гирфанова Янылбика Хайретдинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мифтахова Эльвира Мавжитовна

Мать ребёнка: Гирфанова Янылбика Хайретдинова

Рождение ребёнка
12.06.1983

Дочь: Ягудина Алия Мавжитовна

Мать ребёнка: Гирфанова Янылбика Хайретдинова

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