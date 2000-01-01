Зятицкий Лев Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Зятицкий Иосиф Гершович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Затицкий Ян Львович
Мать ребёнка: Бахменд Этта Ароновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зятицкая Мария Львовна
Мать ребёнка: Бахменд Этта Ароновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахменд Этта Ароновна
Смерть
2000