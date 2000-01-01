Зятицкий Лев Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятицкий Лев Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Зятицкий Иосиф Гершович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Затицкий Ян Львович

Мать ребёнка: Бахменд Этта Ароновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зятицкая Мария Львовна

Мать ребёнка: Бахменд Этта Ароновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахменд Этта Ароновна

Смерть
2000
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