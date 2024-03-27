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Шамсутдинов Ахмет
Шамсутдинов Ахмет
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
1959
Пол
Мужской
Отец
Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович
1885 г.р.
Мать
Шамсутдинова (Шамсутдинова) Фархиямал Сайфульмулюковна
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович
Мать:
Шамсутдинова Фархиямал Сайфульмулюковна
Смерть
1959
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