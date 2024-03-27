Шамсутдинов Ахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинов Ахмет

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Шамсутдинов Абдулла Ахматдинович

Мать: Шамсутдинова Фархиямал Сайфульмулюковна

Смерть
1959
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