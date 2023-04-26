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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1800
Сын: Василий Михеевич
Отец ребёнка: Михей Иванович
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андрей Михеевич
Отец ребёнка: Михей Иванович
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно