(Киселева) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти1907
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Киселев Иван Диомидович
Мать: Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
04.04.1873
Сын: Полушин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Полушин Николай Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полушин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Полушин Николай Маркелович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полушин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Полушин Николай Маркелович
Смерть
1907