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(Киселева) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Киселев Иван Диомидович

Мать: Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
04.04.1873

Сын: Полушин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Полушин Николай Маркелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полушин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Полушин Николай Маркелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полушин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Полушин Николай Маркелович

Смерть
1907
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