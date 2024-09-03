Трофим Прокофьевич
Место рожденияВорохово
Дата рожденияОколо 1736 ст.
Дата смертиОколо 1787 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.
Отец: Прокофей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Никанова
Рождение ребёнка
Около 1762 ст.
Сын: Огорелышев Кузьма
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1787 ст.
Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область