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Трофим Прокофьевич

Место рождения

Ворохово

Дата рождения

Около 1736 ст.

Дата смерти

Около 1787 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1682 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.
Около 1730 г.р.

Дети

Около 1762 г.р.

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736 ст.

Отец: Прокофей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Никанова

Рождение ребёнка
Около 1762 ст.

Сын: Огорелышев Кузьма

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1787 ст.
Ворохово, Санчурский муниципальный район, Кировская область

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