Шарманов Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1892
Бракосочетание
10.01.1911
МК с. Губернского 1911 год ОГАЧО, И-226, оп. 30,д.30
Бракосочетание
10.01.1911
Жена: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: Шарманова (Шарманова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Шарманова (Шарманова) Елена Андреевна (Никифоровна)
Смерть
Неизвестно