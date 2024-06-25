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Шарманов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

03.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1892

Отец: Шарманов Дмитрий Антипович

Мать: Шарманова Мария Евдокимовна

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
10.01.1911

Жена: Шарманова (Шарманова) Елена Андреевна (Никифоровна)

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
МК с. Губернского 1911 год ОГАЧО, И-226, оп. 30,д.30
Бракосочетание
10.01.1911

Жена: не указана

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: Шарманова (Шарманова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Шарманова (Шарманова) Елена Андреевна (Никифоровна)

Губернское, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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