Филатченков Валентин Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.04.1936
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1970
Рождение ребёнка
17.04.1971
Дочь: Астанина Юлия Валентиновна
Мать ребёнка: Филатченкова Надежда Васильевна
Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
1999
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область