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Филатченков Валентин Михайлович

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Место рождения

Донецк, город Донецк, Ростовская область

Дата рождения

16.04.1936

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Донецк, город Донецк, Ростовская область
Бракосочетание
1970

Жена: Филатченкова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
17.04.1971

Дочь: Астанина Юлия Валентиновна

Мать ребёнка: Филатченкова Надежда Васильевна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Смерть
1999
Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
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