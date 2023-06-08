Селин Евгений Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1907
Дата смерти17.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1929
Мать ребёнка: Шильникова Александра Евграфовна
Рождение ребёнка
14.04.1937
Мать ребёнка: Шильникова Александра Евграфовна
Смерть
17.04.1945
Рождение ребёнка
05.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шильникова Александра Евграфовна