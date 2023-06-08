Селин Евгений Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селин Евгений Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1907

Дата смерти

17.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1929

Сын: Селин Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Шильникова Александра Евграфовна

Рождение ребёнка
14.04.1937

Сын: Селин Вадим Евгеньевич

Мать ребёнка: Шильникова Александра Евграфовна

Смерть
17.04.1945
Рождение ребёнка
05.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шильникова Александра Евграфовна

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