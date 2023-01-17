Аббясова Абида Мавлютовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАббясова Абида Мавлютовна

Аббясова Абида Мавлютовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1929

Дочь: Кипчатова Биби Асьма Исхаковна

Отец ребёнка: Аббясов Исхак Хисяметдинович

Старая Кулатка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close