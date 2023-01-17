Аббясова Абида Мавлютовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1929
Дочь: Кипчатова Биби Асьма Исхаковна
Отец ребёнка: Аббясов Исхак Хисяметдинович
Старая Кулатка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно