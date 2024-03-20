Von Bulmerincq (Von Lanting) Elisabeth Eleonore — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Von Bulmerincq (Von Lanting) Elisabeth Eleonore

Место рождения

Gut Kemmershof, Wohlfahrt, Walk, Estonia

Дата рождения

03.04.1861

Дата смерти

06.10.1944

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Gut Kemmershof, Wohlfahrt, Walk, Estonia
Бракосочетание
15.09.1883

Муж: Von Bulmerincq Ernst Robert

Gut Kemmershof, Wohlfahrt, Walk, Estonia
Рождение ребёнка
18.05.1889

Дочь: Von Blanckenhagen Elisabeth L.

Отец ребёнка: Von Bulmerincq Ernst Robert

Gut Gross Niekratzen, Kurland, Latvia
Смерть
06.10.1944
Uchtenhagen, Mark, Brandenburg, Germany
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