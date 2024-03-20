Von Bulmerincq (Von Lanting) Elisabeth Eleonore
Место рожденияGut Kemmershof, Wohlfahrt, Walk, Estonia
Дата рождения03.04.1861
Дата смерти06.10.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.09.1883
Gut Kemmershof, Wohlfahrt, Walk, Estonia
Рождение ребёнка
18.05.1889
Дочь: Von Blanckenhagen Elisabeth L.
Отец ребёнка: Von Bulmerincq Ernst Robert
Gut Gross Niekratzen, Kurland, Latvia
Смерть
06.10.1944
Uchtenhagen, Mark, Brandenburg, Germany