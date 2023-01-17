Агафья Никитична Чумак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Никитична Чумак

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Родная мать Галины Григорьевны Чумак
Рождение ребёнка
1914

Сын: Чумак Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Чумак Григорий Никифорович

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Полина Григорьевна

Отец ребёнка: Чумак Григорий Никифорович

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.02.1922

Дочь: Тоболина Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Чумак Григорий Никифорович

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Чумак Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Чумак Григорий Никифорович

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Чумак Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Чумак Григорий Никифорович

Межирич, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чумак Григорий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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