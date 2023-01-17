Агафья Никитична Чумак
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Родная мать Галины Григорьевны Чумак
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Чумак Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Полина Григорьевна
Отец ребёнка: Чумак Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
19.02.1922
Дочь: Тоболина Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Чумак Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Чумак Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Чумак Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Чумак Григорий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно