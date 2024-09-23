Мясников Николай Александрович 12.05.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМясников Николай Александрович

Мясников Николай Александрович

Место рождения

Рыбацкая, Рыбацкая волость, Санкт-Петербургский уезд

Дата рождения

12.05.1912

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбацкая, Рыбацкая волость, Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Змушко Мария Федоровна

Рождение ребёнка
15.03.1942

Дочь: Андреева (Мясникова) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Змушко Мария Федоровна

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Смерть
1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.