Мясников Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения12.05.1912
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Змушко Мария Федоровна
Рождение ребёнка
15.03.1942
Дочь: Андреева (Мясникова) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Змушко Мария Федоровна
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Смерть
1985