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Форестинский Алиссан
Форестинский Алиссан
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1026
Пол
Мужской
Отец
Форестинский Маар
1004 г.р.
Мать
Форестинская (Бара) Лач
1003 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1026
Отец:
Форестинский Маар
Мать:
Форестинская Лач
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