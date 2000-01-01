Медведева Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1923

Дата смерти

14.01.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1952

Дочь: Самбарова Августа Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

с.Нухунур Эхирит-Булагатского района Иркутской области
Рождение ребёнка
25.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

с.Нухунур Эхирит-Булагатского района Иркутской области
Смерть
14.01.1989
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