Медведева Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1923
Дата смерти14.01.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1952
Дочь: Самбарова Августа Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
с.Нухунур Эхирит-Булагатского района Иркутской области
Рождение ребёнка
25.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
с.Нухунур Эхирит-Булагатского района Иркутской области
Смерть
14.01.1989