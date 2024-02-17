Груздев Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Груздева Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груздева Ирина Витальевна

Мать ребёнка: Груздева Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Груздев Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Груздева Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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