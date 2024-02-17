Груздев Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Груздева Клавдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздева Ирина Витальевна
Мать ребёнка: Груздева Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Груздев Владимир Витальевич
Мать ребёнка: Груздева Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно