Иванов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Андрей

Иванов Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1928

Дочь: Неровная Нина Андреевна

Мать ребёнка: ?

СССР, Псковская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Нил Андреевич

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Часовщик или сапожник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Андреевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close