Иванов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1928
Дочь: Неровная Нина Андреевна
Мать ребёнка: ?
СССР, Псковская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Нил Андреевич
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Часовщик или сапожник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно