Лондоренко Анна (Ганна) Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лондоренко Анна (Ганна) Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1914

Дата смерти

19.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1914

Отец: Лондоренко Никита

Мать: Лондоренко Марфа

Назвали при рождении Ганна, но все ее звали Галя. Родилась в Курской области, ст Бородино или ст Солдатская
Рождение ребёнка
1935

Сын: Павлов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1937

Дочь: Павлова Лидия Владимировна

Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
22.02.1939

Дочь: Павлова Тамара Владимировна

Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович

Рождение ребёнка
06.11.1946

Дочь: Уракина Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Владимир Иванович

Смерть
19.07.1980
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