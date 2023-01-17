Лондоренко Анна (Ганна) Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1914
Дата смерти19.07.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1914
Отец: Лондоренко Никита
Мать: Лондоренко Марфа
Назвали при рождении Ганна, но все ее звали Галя. Родилась в Курской области, ст Бородино или ст Солдатская
Рождение ребёнка
1935
Сын: Павлов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1937
Дочь: Павлова Лидия Владимировна
Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1939
Дочь: Павлова Тамара Владимировна
Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович
Рождение ребёнка
06.11.1946
Дочь: Уракина Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Павлов Владимир Иванович
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1980