Петров Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Константин

Петров Константин

Место рождения

Тула

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1871 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носкова (Петрова) Александра Константиновна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
1871

Сын: Петров Сергей

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно

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