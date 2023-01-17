Рузу (Федоттайнен) Елена Адамовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Федоттайнен Адам Самсонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1908
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Русу Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
22.04.1910
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Русу Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
05.05.1921
Отец ребёнка: Русу Иван Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русу Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно