Рузу (Федоттайнен) Елена Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузу (Федоттайнен) Елена Адамовна

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Место рождения

Новые Красницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Федоттайнен Адам Самсонович

Мать: не указана

Новые Красницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.10.1908

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Русу Иван Матвеевич

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1910

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Русу Иван Матвеевич

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1921

Сын: Рузу Николай Иванович

Отец ребёнка: Русу Иван Матвеевич

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русу Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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